Gazetecilere özel ağaç dikimi yapılacak

Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına Kayseri basın mensuplarına özel tahsis edilen ağaçlandırma alanında kurumlarına özel ağaç dikimi yapılacağını söyledi.

Erenköy Mahallesi, kanal boyunda boyları 10 ile 12 metre arasında değişen ağaçların dikiminin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Basın mensupların 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu yıl basın kurumları adına birer ağaç dikimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlimizde yayın yapan 15 günlük yerel gazete, 7 yerel televizyonu kanalı, 2 yerel dergi, 3 ajans, temsilciği bulunan 6 ulusal gazete, 14 radyo, 13 haftalık veya aylık gazete ile internet site ve IP televizyonlar olmak üzere 81 adet kurumları ve kuruluşları adına ağaç dikimi yapılacaktır. Bugünün anlam ve önemini bir bakıma yüzyıllara ölümsüz hale getireceğiz." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ağaçlandırma çalışmasının 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00'te Erenköy Mahallesi kanal boyu İğdelidere Caddesi'nde yapılacağını söyledi.