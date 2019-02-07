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Gazi Belediyesinin eskimeyen belediye başkanlarına ziyaret

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan’la birlikte Gazi Mahallesinin belediye olduğu dönemde belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş Ali Galip Özsümbül ve Bayram Güllü’yü evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'la birlikte Gazi Mahallesinin belediye olduğu dönemde belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş Ali Galip Özsümbül ve Bayram Güllü'yü evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.


Gazi Mahallesine yaptıkları hizmetlerden dolayı eskimeyen belediye başkanları olduğunu belirten Cabbar Başkan “Aslolan bu dünyada hoş bir seda bırakmak. Her iki başkanımız da yaptıkları hizmetlerle güzellikle anılmaktadır. Bizler de kendilerini ziyaret ederek tecrübelerinden istifade ettik. Her iki eskimeyen başkanımıza da sağlık ve afiyet dilerim” dedi.

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