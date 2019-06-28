Gazi mahallesinde sıcak asfalt çalışması

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
2018 yılında Gazi mahallesinde başlatılan doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan mahalle içindeki yolların asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Gazi mahallemize geçen yıl başlatılan doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yolların asfaltlama çalışmalarına başladık. Program dâhilinde en kısa sürede çalışmalar tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.