Gazi Mustafa Kemal Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.05'te düzenlenen törenin ardından ikinci tören İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdürü Yener Kaynar, "Yokluk içerisindeki bir milleti çağdaş uygarlık seviyesine getirecek adımların hepsini bir arada attı. Harf inkılabı yaptı, kadına birey olma özgürlüğünü verdi, fabrikalar kurdu, ülkemizi sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültür ve sanat alanında da şaha kaldırdı. Dünya tarihinde böylesine kitlesel ve ulusal kültür dönüşüm örneği yoktur. Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki başarısı ile büyük bir asker. Yönetimi ile büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, barış ve insan severlilik yönü ile de evrensel bir kişidir. Bu nedenlerle 10 Kasımların sadece onun aramızdan ayrılışının anma günü olmaktan çıkararak bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine, yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile kılmalıyız. Akılcı düşünen birisidir, kendine güvenen, sorumluluk sahibi, özgür bireylerin oluşturduğu, çağdaş kendi ifadesiyle muasır medeniyet seviyesini yakalayıp, onu aşmaya çabalayan bir toplum yapmaya çalışan Atatürk'ün önemsenmesi, Devlet ve toplum hayatının getirdiği ilkelerin dogmatikliği, aklı ve bilgiye dayalı en iyi şekilde yorumlanması ve benimsenmesi ile mümkün olabilir. B u duygu ve düşünce ile aramızdan ayrılışını 81. Yıl dönümde Türk milleti için ölümsüzleşen Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi büyük bir beğeni ile izlendi.