Gaziantep FK-Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep'te oynanacak olan Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Erkan Özdamar görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Erkan Özdamar'a bu maçta Hakan Karabalcık ve Gökhan Barcın yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Oğuzhan Aksu belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

06 Kasım Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziatenp FK ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 14.30'da başlayacak.