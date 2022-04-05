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Gaziosmanpaşaspor 3'de 3 yaptı

Kayseri Adem Özbek 1.

Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor yoluna kayıpsız devam ediyor.


Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Gaziosmanpaşaspor geride kalan 3. hafta sonunda 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lige 2-1'lık Kayseri simya Koleji galibiyeti ile 'merhaba' diyen mavi lacivertliler ikinci maçında Büyüleyenspor'u 3-0 mağlup etti. Ligin 3. haftasında geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta Cırgalanspor'u 4-0 mağlup ederek 3'de 3 yapan Gaziosmanpaşaspor'da keyifler yerinde.


Gaziosmanpaşaspor ligin 4. haftasında bu hafta sonu Güneşspor ile karşı karşıya gelecek. Güneşspor maçını da kazanmak isteyen mavi lacivertliler liderliği kimseye kaptırmayı düşünmüyor.

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