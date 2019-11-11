Geleceğe Nefes Projesine, Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nden Anlamlı Destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' seferberliğine, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'de ‘11.000.000 + 1300 Fidan' sloganı ile destek verdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, 1300 fidanı bağışlayan Hayırsever İşadamı Nurettin Livdumlu, destek ve yardımları ile etkinliğe katkı veren İÇEM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kenan Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda personelin katıldığı etkinlikte tüm yurtta olduğu gibi saat 11:11'de fidanlar toprakla buluşmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin ek yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Benli; “Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bugün 11 milyonu aşkın fidan toprakla buluştu. Bizde geleceğe nefes olmak için üzerimize düşeni yapalım istedik. Bugün burada 1300 adet fidanın dikimi gerçekleştireceğiz. Bu konuda bize destek veren Nurettin Livdumlu Beye ve fidanların getirilmesinde bize yön göstererek profesyonel destek sağlayan İÇEM Vakfı Başkanı Yusuf Kenan Şahin Beye teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğüne fidan bağışlayarak geleceğe nefes olan Hayırsever İşadamı Nurettin Livdumlu ise “Bizlerde geleceğe nefes olmak adına, çocuklarımız adına, dünyamız adına bu ağaçları dikmeye üslendik. Müdürümüz sağ olsun yerimizi teslim etti. Ağaçlarımızı dikerek çevremizi güzelleştiriyoruz” dedi.

İÇEM Vakfı olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getiren, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kenan Şahin de “Sayın Müdürüm Kayseri için bir şans. Bu konuda bizim önümüzü açarak cesaret ve destek verdi. Kendisine konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Bir şenlik havasında geçen fidan dikme etkinliği, günün anısına İÇEM Vakfı tarafından hazırlanan plaketlerin takdimi ile son buldu.