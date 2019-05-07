Geleceğin futbolcuları Yahyalı'da yetişiyor

Yahyalı İlçe Stadyumunda ve Spor Salonunda yıl boyu aralıksız devam eden Futbol Kursuna gelen sporcular yaş gruplarına ayrılarak antrenman programları uygulanıyor. İlerleyen kurs sürecinde bu Sporcular içerisinden üstün yetenekliler belirlenerek özel programlar dahilinde yetiştiriliyor.

Amaçlarının Yahyalı'da yetenekli futbolcuların seçilerek Kulüplere Lisanslı Futbolcu kazandırmak olduğunu belirten Futbol Antrenörü Muammer Benli; "Yıl boyu devam eden kursumuzda yaklaşık 400 sporcu içerisinden en yeteneklilerini seçerek özel program dahilinde yetiştiriyoruz. Seçtiğimiz ve yetiştirdiğimiz bu sporcuların ileride Amatör Liglerde ve Profesyonel Liglerde iyi bir futbolcu olacağına inanıyorum" dedi.