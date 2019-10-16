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Geleceğin Pehlivanları Amatör Spor Haftası'nda mindere çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası Kapsamında düzenlenen Serbest Güreş İl Birinciliği 10-11 yaş ve 12-13 yaş grupları arasında yapıldı.


13 Ekim 2019 tarihinde Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara toplamda 76 sporcu katıldı.


Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda Talas Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü 1., Demir Karamancı Spor Kulübü 2. ve Pınarbaşı Gençlik Spor Kulübü


3. oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren kulüp ve sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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