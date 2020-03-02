İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin Spor Yöneticileri Yetişiyor

Erciyes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde staj yapacak.


100 spor yöneticiliği 4. Sınıf öğrencisi haziran ayına kadar haftada iki gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer tesislerinde uygulamalı eğitim alacaklar.


İl Müdürü Eskici, Cuma günü yapılan toplantıda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yapılacak olan eğitimin iş hayatında büyük önem arz ettiğini belirten Eskici, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.