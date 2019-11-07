Geleceğin tasarımları FURNİ-TUR'da yarışacak

İşlevsel, özgün, yenilikçi, uygulanabilir ve estetikliğin tanımını sorgulayan mobilyalar tasarlayarak bu sorunların cevaplarını keşfetmeyi amaçlayan Furni-Tur Tasarım Yarışması'nın son başvuru tarihi 20 Aralık 2019 olarak açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada; "Furni-Tur tasarım yarışması; işlevsel, özgün, yenilikçi, uygulanabilir ve estetikliğin tanımını sorgulayan mobilyalar tasarlayarak, bu soruların cevaplarını keşfetmeyi amaçlıyor. İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması yemek yeme pratiklerine ve kültürüne odaklanıyor. Tüm dünyadan tasarımcıların www.furni-tur.com adresinden katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 20 aralık 2019. Hızla değişen çevre, yaşam biçimleri ve dijital dünya, yaşam alanlarımızı ve kullandığımız ürünleri nasıl etkileyecek? Varolan kültürel davranışları, yaşamları ve deneyimlerimizi iyi tasarlanmış ürünler ve mobilyalarla ile iyileştirebilir miyiz? Küçülen yaşam alanlarında birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek mobilyalar kurgulayabilir miyiz? Daha iyi bir dünya geleceği için malzemesi, teknolojisi ve üretim yöntemi ile sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir mobilyalar tasarlayarak ekonomik ve ekolojik gelişmeye katkı sağlayabilir miyiz? Evrensel tasarım ilkelerini gözeten ve her bireyin yaşamını iyileştiren mobilyaları nasıl ortaya çıkarabiliriz? Furni-Tur Tasarım Yarışması; işlevsel, özgün, yenilikçi, uygulanabilir ve estetikliğin tanımını sorgulayan mobilyalar tasarlayarak, bu soruların cevaplarını keşfetmeyi amaçlıyor. İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması, yemek yeme pratiklerine ve kültürüne odaklanıyor. Mobilyanın salt eşya algısından sıyrılıp, gelecekteki yaşam alanlarının vazgeçilmez ögesi olduğu savıyla yola çıkan İstikbal, Türkiye ve dünyada yetenekli tasarımcıları yemek yeme alışkanlıklarımızla şekillenen mobilyaları ve nesneleri düşünmeye ve yorumlamaya davet ediyor. Atilla Kuzu, Burak Asiliskender, Cemal Çobanoğlu, Deniz Leblebici Başar, Emine Merdim Yılmaz ve Ömür Akkor gibi konusunda uzman ve güçlü jüri üyeleri ile de dikkat çeken yarışma şimdiden tasarım dünyasına farklı bir hareket kazandırdı. Uluslararası tasarım yarışmasının fikir ortağı olan Türkiye Tasarım Vakfı ile önümüzdeki yıllarda geleneksel olarak devam etmesi ve bir tasarım platformuna dönüşmesi planlanıyor. Tüm dünyadan tasarımcıların www.furnitur.com adresinden katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 20 Aralık 2019. Furni-Tur; para ödülünün yanında sunduğu prestij ve deneyimle de oldukça dikkat çekici. Kazananların 10 Ocak 2020'de açıklanacağı web sitesinden yarışma ile ilgili tüm detaylara ulaşmak mümkün" ifadelerine yer verildi.