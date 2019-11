Geleceğin yıldız futbolcuları Yahyalı'dan yetişecek

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetenekli çocukları Türk Futboluna kazandırmak amacıyla kurulan Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret etti.

Ziyarette akademide eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen, öğrencilere tecrübelerini aktaran Bülent Uygun, ilk defa bir ilçede böylesine güzel bir oluşumun olduğunu, bununda kendisini çok mutlu olduğunu ettiğini belirtti.

Akademide eğitim alan öğrencilerin antrenmanını ve ardından oynadıkları çift kale maçı izleyen Bülent Uygun'a, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak eşlik etti.

Ziyaret sonrası basına değerlendirmelerde bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun “ İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Kulüp Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yıllardan beri, yaklaşık 35 yıldır, futbol içerisindeyim. Gezerim, görürüm hizmet ederim. İlk defa bir ilçede bu kadar güzel bir tesis, bu tesisle birlikte doğru bir eğitim, eğitimle birlikte bu ilçenin bütün gençlerinin futbola yatkınlığını gördüm. Bütün bu emeği geçen insanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Kayserispor camiası olarak, davet edildiğimiz her yere giderek, oradaki gençlerimizle birlikte olacağız. Bu vatanı, milleti seven, İslam'ı seven güzel çocuklarımızı, evlatlarımızın hep yanında olacağız. Onlara güzellikler aşılayacağız“ ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'te konuşmasında, “ Bülent Hocamızı ve Osman Hocamızı Yahyalı'da görmenin mutluluğunu yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir çalışmaya imza atarak, futbol akademisini bir okul haline getiren Yerköyspor Kulüp Başkanımıza ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğin futbolcularının, geleceğin Bülent Uygunlarının buradan çıkmasını arzu ediyoruz. Bülent Hocamızın gençlerimiz için önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Bu arada Kayserisporumuza da yürekten başarılar diliyorum. Bülent Hocamızın başarılı olacağına inanıyor ve dualarımızın da onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yavrular bizim geleceğimiz. Belediye ve kaymakamlık olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız“ diye konuştu.

Futbol Akademisinin açılmasıyla önemli projenin altına imza atıldığını belirten Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner'de konuşmasında, “ Çocuklarımızın gelişim sürecini izlemek ve değerlendirmesini yapmak için Bülent Uygun'u ilçemize davet edip, getiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Yahyalı İlçemizde, önümüzdeki yıllarda, Türkiye Futbolunda söz sahibi olacak gençleri şimdiden yetiştirmiş oluyoruz. Biz bu gayreti gösteren Yahyalıspor'a ve Yerköyspor'a teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen pek çok insan var. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Akademideki çocuklarımızı izledim. Burada iyi bir altyapının olduğunu düşünüyorum. Yılmadan, usanmadan bu eğitim çalışmasını devam ettirebilirsek, hem Kayserispor'da hem de ülke futbolunda söz sahibi olacak sporcuların yetişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.