Geleceğine sahip çıkan çocuklar ödüllendiriliyor

Geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geri dönüşümle birlikte doğanın korunmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Ateş ve ekibi, Erkilet Camikebir Mahallesi'ndeki Mehmet Tarman İlkokulu'nda 1 ayda toplam 59 kg atık pil toplayarak çevreyi koruyan öğrencilere hediyeler verdi.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla birçok proje ve hizmetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Okullarda, geri dönüşüm bilincini oluşturmak için eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla geri dönüşüm noktasında en çok bilinçli olanlar yavrularımız. Onlar bu çalışmaların, bu hazırlıkların kendileri için olduğunun farkındalar. Sokağa atılan plastik ambalaj malzemeleri tabiatta kendi haline bırakıldığında uzun bir süre kaybolmuyor, tabiatı kirletiyor. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Tarman İlkokulu Müdürü Dilaver Koçak ise okula yapılan hizmetlerin yanı sıra geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başta olmak üzere Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.