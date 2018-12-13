Geleneksel Masterlar 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

30 Kasım - 02 Aralık 2018 tarihleri arasında Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel turnuvaya 24 İlden toplamda 64 sporcu katıldı.

64 sporcunun Türkiye Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 1. Erkan Gökay (Ankara), 2. Hasan Özsoy (Tokat), 3. Adem Özçelik (Ankara) ve 4. Erkan Koncaoğlu (Kayseri) oldu.

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.