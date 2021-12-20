Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl şair, yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlediği ve bin 270 kişinin katıldığı dördüncü şiir yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği ‘Şikâyetname' adlı şiiri ile Tokat'tan katılan Rasim Yılmaz kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin çıtasını yükselterek geleneksel hale getirdiği yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Ülkenin edebiyat ve sanat ortamını canlandıracak ve yeni yeteneklere kapı aralayacak şiir yarışmasının dördüncüsünü Kayseri'nin yetiştirdiği değerlerden Ahmet Remzi Akyürek adına düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel şiir yarışmasında kazananlar belli oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından yoğun ilginin olduğu ve bin 270 kişinin katılım sağladığı yarışmanın sonucu jüri üyelerinin de katıldığı toplantı ile duyuruldu. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'nün yanı sıra jüri üyeleri Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ziya Avşar, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayati İnanç, Yavuz Bülent Bakiler, Yrd. Doç. Dr. Ömer Demirbağ, Dr. Celâl Fedai ve Mustafa İbakorkmaz katıldı. Jüri Başkanı Prof. Dr. Nurullah Genç, toplantıda yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki düzenlediği yarışmayı Kayseri'nin Mevlevi şeyhi, şair, Birinci Dünya Savaşı Gazisi Ahmet Remzi Akyürek adına tertip ettiğini hatırlatarak, “Bu anlamlı bir faaliyetti, çünkü Ahmet Remzi Akyürek, dönemini iki bölgeye, iki anlama yaymış çok önemli şahsiyetlerimizden biridir. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti zamanında yaşamış, kültürel değişikliği ve miras üzerindeki bir takım terakkileri gözüyle görmüş, dolayısıyla hem hüznü, hem büyük bir medeniyetin mutluluğunu aynı anda yüreğinde hissetmiş çok önemli bir değerimizdir. Büyükşehir Belediyemizin onun adına bir yarışma tertip etmesi biz jüri üyelerini son derece sevindirmiştir” diye konuştu. Bu tür etkinliklerin gönül yapma faaliyetlerini vurgulayan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Eskilerin çok güzel bir sözü vardır, aklın ahlakı mantık, kalbin ahlakı ise edeptir. Akla değer verirseniz, aklı yüceltirseniz mantığı, kalbe değer verirseniz edebi yüceltirsiniz. Edep, edebiyatla çok yakın ilişki içerisinde olduğu için, edebi faaliyetler insan ahlakının mantığını ve kalbinin edebini geliştirmede çok büyük yer tutar ve gönüller yapma faaliyetleridir. Bu açıdan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza jüri adına teşekkür ediyorum. Bu faaliyetler hem Sezai Karakoç hem de Ahmet Remzi Akyürek'in anısına şiir dinletisi ile taçlandırıldı. Bu faaliyetleri ifade etmek, değerlendirmek ve alkışlamak gerek.”

Jüri Başkanı Genç, yarışmaya 1270 şair katıldığının altını çizerek, “Katılan şiirler ön elemeden geçirildi. Jüri üyelerimiz şiirleri değerlendirdiler, okudular, puanladılar ve puanlamadan sonra, yarışmanın ilk üçünü ve mansiyon alan şairlerimizi belirlemiş olduk” dedi. Jürinin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden ve yarışma sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Genç, birinciliği ‘Şikâyetname' adlı şiiri ile Tokat'tan katılan Rasim Yılmaz'ın, ikinciliği ‘Yunus'un Aşk İklimi' adlı şiiri ile Trabzon'dan katılan Arif Odabaş'ın, üçüncülüğü ‘Sevda Güvercinleri' adlı şiiri ile Konya'dan katılan Ali Ağır'ın kazandığını belirtti. Genç, yarışmada ‘Eyyâr (Naat)' adlı şiiri ile Eskişehir'den katılan Fikret Görgün'ün dördüncü, ‘Sonsuzluğun İçinden' adlı şiiri ile Kayseri'den katılan Kürşat Sungur'un beşinci ve ‘Hayatı Roman Olanların Şiiri' adlı şiiri ile yine Kayseri'den katılan Şeyhmus Çiçek'in altıncı olarak mansiyon ödülü kazandıklarını ifade etti.

‘Serbest' konulu şiir yarışmasında birinciye 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülen 3 esere ise 1000'er TL para ödülü verilecek. Yarışmacılara teşvik amacı ile dağıtılacak toplam ödül ise 18 bin TL olarak gerçekleşecek. Yarışmada ilk 85'e giren şiirler, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca kitaplaştırılıp edebiyat hayatına kazandırılarak, daha geniş kitlelere ulaşacak. Büyükşehir Belediyesi şiir yarışmalarının birincisi Âşık Seyrani, ikincisi Yaman Dede ve üçüncüsü de Kadı Burhanettin anısına düzenlenmişti.