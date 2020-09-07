İlk hasatta toplanan yaklaşık 1 ton domates, Hasan Arpa Mahallesi'nde bulunan KAYÇEV Tesisleri'nde kurulan kazanlarda salçaya dönüştü.

Geleneksel tohum yetiştiriciliği ve uygulanmasında Türkiye'de örnek olan Kocasinan Belediyesi, tamamen yerli tohumlardan elde edilen fidelerden toplanan organik domatesleri bünyesinde ki tesislerinde kullanmak üzere salça yaptı. Büyük bir titizlikle yetiştirilen domatesleri, çeşitli işlemden geçiren belediye personeli, KAYÇEV Tesisleri yanında kurulan kazanlarda kaynatarak salçaya dönüştürdü. 1 ton domatesten elde edilen yaklaşık 100 kg salça şişelenerek, Kocasinan Belediyesi'nin bünyesinde bulunan kentin sosyal hayatına renk katan Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan Tesisleri'nde hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerde kullanılmak üzere tesislere dağıtıldı.

GELENEKSEL TOHUMLAR, SALÇAYA DÖNÜŞTÜ

Belediye olarak tarıma verdikleri öneme vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, içinde bulunduğumuz süreçte organik tarımın önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Geleneksel tohumlarımızın yetiştiriciliği ve uygulaması noktasında Kocasinan Belediyesi olarak öncülük yaptıklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de tarıma vermiş olduğumuz destek. Özellikle, genetiği ile oynanmamış geleneksel tohumlarımızın yetiştiriciliği ve uygulaması noktasında Kocasinan Belediyesi olarak öncülük yapıyoruz. En önemlisi elbette insanımızın sağlığı, Kayseri bölgesine has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz fidelerden elde ettiğimiz domatesler bugün salçaya dönüştü. Kendi tesislerimizde halkımıza gönül rahatlığı ile sunmanın hazzını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.