Gelişen ve büyüyen Melikgazi'de dönüşüm hızla devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde Türkiye'nin en geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden olan 11 blok 404 daireden oluşan ilk etap bloklarının tanıtım törenini gerçekleştirdi. Proje tamamlandıktan sonra 23 blok 892 konut çeşitli sosyal donatıları ile hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

100 bin metrekare gibi büyük bir alanda kentsel dönüşüm yapılıyor

Battalgazi'nin Melikgazi Belediyesi'nin referans kentsel dönüşüm projeleri ile gelişip dönüştüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tüm Türkiye'de örnek olarak gösterilen kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt gibi 4 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Battalgazi Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Mahallemizde 100 bin metrekare alanda bu çalışmayı başlattık. 11 blok 404 daireden oluşan ilk etap bloklarımız 4 ay gibi kısa bir sürede kabası bitecek duruma geldi. Müteahhitlerimize çok teşekkür ederim. Burası çok büyük kapsamlı bir proje. Bu kapsamda Mehmet Özhaseki Bakanıma, Murat Kurum Bakanımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile mahallelerimiz yeşil alanlarıyla, okulu, camisi ve sosyal tesisleriyle prestijli gelişmiş mahalleler haline geliyor. Kentsel dönüşüm projelerimizi altyapısından üst yapısına kadar hiçbir eksik olmadan konutlarımızı teslim ediyoruz. Yeni, depreme dayanıklı, güvenli konutlarına taşınacak kardeşlerimiz inşallah bundan sonra deprem korkusu yaşamadan huzur içinde burada hayatlarını sürdürecekler. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Kentsel dönüşüm çok elzem bir konu

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun kentsel dönüşüm çalışmalarını başarıyla yürüttüğünü söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bugün burada değerli Mustafa Başkanım çok zor ama hayırlı bir işe başlıyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. Allah emeklerini zayii etmesin. Belediyeciliğin en zor tarafı kentsel dönüşümdür. Bu işi Mustafa Başkanım en iyi şekilde yapıyor. Kentsel dönüşüm çok elzem bir konu. Refah artıyor çünkü eski evlerde kimse oturmak istemez. Deprem ülkesi olduğumuz için evlerimizin çok sağlam yapılması lazım. Burada yapılan binaların kazasız belasız biran önce tamamlanıp sahiplerine verilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.