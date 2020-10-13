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Gemelos tedavi oluyor

Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyucusu Gemelos tedavi oluyor.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçta 3 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyuncusu Jacki Gemelos tedavi oluyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelen 31 yaşındaki oyuncu, tedavisinin biteceği ve forma giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.


Bir an önce iyileşmek ve sarı kırmızılı formayı giymek isteyen Jacki Gemelos, tedavi olduğunun fotoğrafını paylaşarak "Şimdilik çok iyiyim. Tedavime devam ediliyor. Mümkün olan en kısa sürede oynayabilmek için daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.

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