Gemerek Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundu. Ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker'e bağlı diğer şeker fabrikalarının kampanya çalışmaları hakkında bilgi verildi.