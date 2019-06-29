Genç Birlik Kayseri Şubesi Devir Teslim Töreni Yapıldı

Törene Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu Üyesi 23-24-25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Genç Birlik önceki dönem Başkanı Bilal Habeş Bulut, Genç Birlik Kayseri Şube Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, Tügva Kayseri Şube Başkanı Murat Tuna ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Genç Birlik önceki dönem başkanı Bilal Habeş Bulut, “2017 yılında aldığım bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım, büyüklerimizin tensipleriyle bize bu görevi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Biz buraya geldiğimiz de nasıl bir kuruma geldiğimizi biliyorduk ama içeriğini muhteviyatını tam olarak bilmiyorduk. Ben bu kuruma geldiğim de devletin kim olduğunu hükümet'in kim olduğunu devlet büyüklerinin kim olduğunu ne görevler yaptığını çok daha iyi anladım. Sizin de burada yapacağınız görevler de daha iyi hizmetler edebilmeniz için Birlik Vakfını iyi bir şekilde tanımanız gerekiyor. Yeni başkanımız Mustafa Ragıp ADIGÜZEL'e ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Birlik Vakfı ‘nın yeni nesle hizmet gayesiyle kurulduğunu söyleyen Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Birlik Vakfı 1985 yılında Türkiye'deki yeni nesile hizmet edebilme gayesi içerisinde kurulmuştur. Türkiye genelinde 1985 yılında kurulduğu yıldan itibaren şubeleşmeye başlayınca 1987 Kayseri' de Birlik Vakfı'nın şubesi kurulmuş 1997'ye kadar devam etmiştir. Malumunuz 28 Şubat süreci içerisinde Türkiye'deki darbeden vakfımızda etkilenmiştir. Sayın Vekilim Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel beyefendinin destekleri ile Kayseri'de tekrar kurduk ve gayretle yeni nesilin yetişmesine fayda sağlamak için çalışıyoruz. Genç Birlik Kayseri Şubemiz 2. Dönem başkanı Bilal Habeş Bulut güzel hizmetler yaptılar, Kendisi ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yeni dönem Genç Birlik Kayseri Şube Başkanımız Mustafa Ragıp Adıgüzel kardeşimizin de güzel hizmetler yapacağına inanıyorum her iki kardeşime de muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Devir teslim törenlerinde güzel manzaralar görmenin çok önemli olduğunu belirten Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Kıymetli teşkilat mensupları kıymetli misafirler kıymetli kardeşlerim Birlik Vakfı'nın Genç Birlik'in değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün huzurlarınız da Kayseri Milletvekili olarak bulunuyorum Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanı olarak bulunuyorum. Genç Birliğin önceki dönem genel başkanlarından ve Yüksek İstişare kurulu üyesi olarak bulunuyorum. Kendi teşkilatımızın Kayseri Şubesi'nin devir teslim töreninde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Her devir teslim özellikle böyle güzel bir devir teslim son derece önemli. Teşkilatın bir ekipten başka bir ekibe geçişi bir başkandan başka bir başkana geçişi önceki ekiplerin teşkilattan kopması değil yeni gelen teşkilat mensuplarıyla yöneticileriyle birlikte teşkilatımızın sayısının ve zenginliğinin artması demektir. Bu anlam da gerçekten bundan son derece memnunum. Bizler süreç içerisin de Birlik Vakfı bünyesinde Genç Birlik' i kurduk gençler olarak daha sonra Genç Birlik kendi içerisindeki çalışmalar neticesin de Milli Türk Talebe Birliği'ni oluşturduama aslında 1985 yılında ki kuruluşundan önce Birlik Vakfı'da Milli Türk Talebe Birliği'nin içerisinde çıkmıştı. Dolayısıyla darbe ile kapatılan Milli Türk Talebe Birliği yeniden hayat bulmuş oldu. Bu son derece önemli bir şey kendi teşkilatlarımızı kendi kurumlarımızı ileri ki yıllara aktarabilmek son derece önemli. Gerek Birlik Vakfı gerek Milli Türk Talebe Birliğinde bulunmuş ve ahirete irtihal olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi.

Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu Üyesi 23-24-25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Birlik Vakfı'nın bir davanın adı olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Bu devir teslim törenleri çok önemli kıymetli hatıralardır. Bu bayrak yarışını devreden Bilal Habeş BULUT kardeşimize ve başkanlığı devir alan Mustafa Ragıp ADIGÜZEL kardeşimize yapacaklarını Hayri ve hasbi işlerde başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız önceki Cumhurbaşkanımız çok sayıda bakanlarımız ve milletvekillerimiz yani bizim neslimiz Milli Türk Talebe Birliğinde yetişmiştir. Şimdi yeni neslimiz sizlersiniz bizden sonra bayrağı devir alacak arkadaşlar sayın vekilim gibi sizler gibi nesiller değişecek ve bu hizmetler devam edecek. Biz bir davanın adıyız. Bir teşkilatın adıyız. Onun için doğru adımlar hayırlı ve hasbi hizmetler hepimize çok büyük Allah'ın lütfu ve nimetidir bunun için kıymetini bilmek lazım. Allah hepinizden razı olsun hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından plaket ve hediye taktimi yapıldı.