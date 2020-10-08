Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu

Yeşilhisar ilçesi Derbentbaşı Mahallesinde Mustafa Baysız ve İsmail Çayır'a ait olan iki ayrı işletmeye yapılan ziyarette destekten yararlanan gençler “farklı şehirlerde düşük ücretli olarak çalışırken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen genç çiftçi desteğinden yararlanmak için doğduğumuz il olan Kayseri'ye dönmeye karar verdik ve başvurumuzu yaptık. 2018 yılında Başvurumuz uygun bulunarak bizlere 32 dişi 2 erkek olmak üzere 34 baş koyun verildi. Yapmış olduğumuz işin bilincine vararak hayvanlarımızı köyümüzün meralarında bakım ve beslemeye aldık ve bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede koyun sayımızı yaklaşık üç katına çıkararak sürü sahibi olduk. Devletimizin vermiş olduğu destek bizlerin hayata umutla bakmamızı sağladı, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve koyunculuğun emin ellerde olduğunu ifade ediyoruz” dediler.

Ziyaret sırasında bir süre incelemelerde bulunarak gördüğü durumdan memnun olduğunu belirten İl Müdürü Mustafa Şahin, ”Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle kentten köye dönüş cazip hale geliyor. Bakanlığımızda kırsal kalkınmaya yönelik hedeflere yer verilirken tarım öncelikli gelişme alanları içerisinde gösteriliyor. Belde ve köylerde yaşamayı tercih eden gençlerin sayısındaki artışın sağlanarak tarımın sürdürülebilir bir durumda gelecek nesillere aktarılması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2016-2018 yılları arasında ilimizde 523 gencin köyde kalıp tarıma gönül vermek amacıyla yapmış oldukları talep değerlendirilmiş ve genç çiftçi hibe desteği kapsamında 15 milyon 690 bin TL hibe verilmiştir. Ziyaret ettiğimiz gençlerimizde bu desteklemenin ne kadar yerinde olduğunu, bizlere başarmış oldukları işlerle kanıtlamış durumdalar. Geleceğin tarımda, tarımın geleceğinin ise gençlerin ellerinde olduğunu ifade ederek başarılar diliyorum” dedi.