Genç Dönüşüm Projesi YKS'de ailelerin yanında oldu

Genç Dönüşüm Projesi ile Kayseri'de Gençlik Merkezleri faaliyetlerine katılan Genç Gönüllüler bir çok gencin hayallerini kağıtlara döktüğü kalemleri köy okullarındaki öğrencilere ulaştırmak için sınav sonunda projeyi anlatarak kalemlerine talip olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlere olan mesajını iletti.

Binlerce kalem seti toplayan Genç Gönüllüler, toplanan kalemleri hafta içi köy okullarına dağıtmak için yola çıkacaklar.