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Genç Dönüşüm Projesi YKS'de ailelerin yanında oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gençlik Merkezleri tarafından 81 ilde uygulanan Genç Dönüşüm Projesi kapsamında hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavında Genç Gönüllüler sınava giren gençlerin ve onları dışarıda bekleyen ailelerin yanındaydı.


Genç Dönüşüm Projesi ile Kayseri'de Gençlik Merkezleri faaliyetlerine katılan Genç Gönüllüler bir çok gencin hayallerini kağıtlara döktüğü kalemleri köy okullarındaki öğrencilere ulaştırmak için sınav sonunda projeyi anlatarak kalemlerine talip olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlere olan mesajını iletti.


Binlerce kalem seti toplayan Genç Gönüllüler, toplanan kalemleri hafta içi köy okullarına dağıtmak için yola çıkacaklar.

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