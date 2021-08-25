Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Kayseri Büyükşehir standına yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde açtığı standa yoğun ilgi gösterildi.

Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde yerini alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, KAYMEK, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Spor A.Ş.'nin faaliyetleri ve etkinlikleri yer alıyor. Büyükşehir standında kurulan dev ekranda 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle kadim kent Kayseri'nin tanıtım videosu misafirlere izletilirken, kentteki faaliyetleri anlatan kültür sanat, spor ve bilim gibi çalışmalar misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Stantta, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini önceleyen bir anlayışla, bilinen eğitim ve öğretim içeriğinden farklı yenilikçi bir yöntem ile özel olarak tasarlanarak geliştirilecek atölyelerde uygulamalı eğitimlerin verileceği bir model olan Değer Gençlik projesi tanıtıldı. Proje, gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ayrıca lezzetin anavatanı Kayseri'de meşhur pastırma ve Kayseri'ye has lezzet Nevzine Tatlısı da misafirlere ikram edildi. Başkan Büyükkılıç, sergide Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı. Büyükkılıç, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte sergide diğer stantları da gezerek, belediyelerin çalışmalarını inceledi.