Kayseri'de düzenlenen Genç Erkekler Boks İl Şampiyonası finali başladı. İl Şampiyonası sonunda, sikletlerinde başarılı olan sporcular 9-15 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Tesislerinde düzenlenen final müsabakalarına Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, Kocasinan Belediyesi Spor Müdürü İbrahim Özcan ve sporcular katıldı. 10 farklı siklette 38 sporcunun mücadele ettiği müsabakaların sonunda, sikletinde galip gelen 10 sporcu 9-15 Şubat tarihlerinde Ordu'da yapılacak olan Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası'na gidecek.

Kocasinan Belediyesi Spor Müdürü İbrahim Özcan, “Kayseri Gençler Boks Şampiyonası 10 siklette 38 sporcu ile Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Tesislerinde yapılıyor. Kocasinan Belediyesi olarak, her zaman sporun ve sporcunun yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

16 yaşında 7 yıldır boks sporu ile uğraşan Fırat İnal, “7 senedir boks yapıyorum bunun sebebi de ailede büyüklerim daha önceleri de yapmış bu sporu ve beni de yönlendirdiler. Ben de başladıktan sonra çok sevdim ve bırakmadım boksu. Bu zamana kadar 1 Türkiye Şampiyonluğum ve üçüncülüğüm, 7 Kayseri birinciliğim var. İnşallah bu sene Ordu'da yapılacak Türkiye Gençler Boks Şampiyonasında şampiyon olmayı istiyorum. Hocalarımız sayesinde bu sene şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.