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Genç futbolculardan 23 Nisan şiiri

Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şiir okudu.

Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şiir okudu.


Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları Arda Oflaz, Arda Ülgür, Eymen Karasulu, Selahattin Sofularlı, Ahmet Efe Çelen, Ahmet Yılmaz, Emrullah Ömer Erdoğan, İbrahim Yıkın, Duran Efe Güçlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan şiiri okudu. 2007, 2008, 2009 ve 2010 yaş grubu sporcuları, kısa videolar çekerek hem takım arkadaşlarının hem de tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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