Genç Girişimcilerden Almanya Çıkarması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Genç Girişimciler Kurulundan oluşan heyet, Almanya'nın Münih ve Augsburg şehirlerindeki teknik ve ticari fırsatları yerinde incelemek, Endüstri 4.0'ın kalbi olan KUKA Endüstriyel Robot ve Otomasyon firmasının Ar-Ge ve üretim tesislerini ziyaret etmek üzere Almanya'ya iş gezisi düzenledi. Üç gün süren geziye Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Kayserili sanayiciler ilk olarak T.C. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve T.C. Münih Ticaret Ataşesi Ertem Çoban'ı makamlarında ziyaret ederek, bölgedeki ticaret hayatı ve işbirliği fırsatları hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Heyet daha sonra Almanya Augsburg'ta bulunan ve ilk dizel motorun üretildiği MAN Firmasının üretim ve teknoloji tarihçesini anlatan müzeyi ziyaret etti.

Ardından Augsburg şehirlerindeki Robot ve Otomasyon sektörünün Global lideri ve teknoloji geliştiricisi olan KUKA'ya teknik inceleme ziyareti gerçekleştiren heyet, KUKA'nın sahip olduğu robot teknolojileri, dijitalleşme, otomasyon alanında yürüttüğü çalışmalar ile Ar-Ge ve üretim tesislerini tam gün boyunca detaylı inceleme fırsatı buldu.

Almanya seyahatinin çok verimli geçtiğini Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Özkaya, “Bizim açımızdan çok verimli ve ufuk açıcı bir seyahat oldu. Tecrübe paylaşımı ile birlikte karşılıklı iş imkanlarını değerlendirme fırsatımız oldu. Amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmine katkıda bulunmak ve daha katma değerli ürünler üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak. Bundan sonrada bize tecrübe ve deneyim katacak yurt dışı seyahatlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.