Genç Girişimcilerden KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye Ziyaret

Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya ve komite üyeleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Genç Girişimciler Kurulunu KAYSO'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Türkiye'nin zenginleşmesi ve işsizlik sorununu çözmesi girişimci sayısının artırmaya bağlı. Bu ülkenin sizin gibi genç girişimcilere çok ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluktan çıkmak için hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Ülke olarak artık kaybedecek zamanımız yok. Önümüzde seçimsiz bir 4.5 yıl var. Bu süre içerisinde ekonomiye ve istihdama odaklanarak ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamalıyız” dedi.

Türkiye'nin her yıl 1 milyon civarında kişiye iş bulması gerektiğini belirten Başkan Büyüksimitci, "Türkiye'nin her yıl 1 milyon kişiye iş bulması gerekiyor. 10 yıl sonra bu rakam 1,5 milyon olacak. Bunu devlet eliyle bulabilme şansımız yok. Bu ilerleyen yıllarda sosyal bir mesele olarak önümüze çıkacak. Onun için de Türkiye'de girişimciliği artırmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak genç girişimciler ve kadın girişimcilerle ortak hareket ederek, onların projelerine ellerinden gelen desteği vereceklerini de söyledi.

Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya ise, görevlerinin bilincinde olduklarını belirterek, görev süreleri içerisinde ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve Kayseri'de genç girişimciliğin artması için bir takım çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ayrıca Özkaya, hazırladıkları iki yıllık icra komitesi faaliyet planı hakkında bilgi vererek, seçim sürecinde ve sonrasında verdikleri desteklerden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye teşekkür etti.

Başkan Büyüksimitci ise, hazırladıkları faaliyet planından dolayı Serdar Özkaya'ya teşekkür ederek, destek olacaklarını yeniledi.