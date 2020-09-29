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Genç hentbolcu mezun olduğu okulda unutulmadı

Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden genç hentbolcu Harun Bostan, mezun olduğu okulda unutulmadı.

Zenger Güç Orta Okulu'nda hentbol antrenmanı yapan sporcular antrenmanlara üzerinde Harun Bostan'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıkma kararı aldılar.


Pandemi döneminde devam eden alt yapı çalışmalarında Harun Bostan'ın mezun olduğu Zenger Güç Orta Okulu'nda okuyup hentbol çalışmalarına devam eden sporcular bundan sonra antrenmanlara üzerinde Harun Bostan'ın fotoğrafnının bulunduğu tişörtlerle çıkma kararı aldılar.


Yıllarca Harun Bostan ile antrenmanlara katılan ve Aksaray Belediye forması giyen Beril Tuana Kaya, yaptığı açıklamada, “Harun abimiz bizim içimizi yaktı. Ansızın aramızdan ayrılmasının acısı hala içimizde. Ailesinin de acısını paylaşmak ve bir nebzede olsa da yanlarında olmak istiyoruz. Zaman zaman ziyaret ediyoruz. Şimdide hem antrenman tişörtlerinde fotoğrafını taşıyoruz, hem de çıkacağımız her maçı kendisine armağan ettiğimizi belirtir bir pankart taşıyacağız” diye konuştu.

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