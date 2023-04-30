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Genç kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan genç kadın, kendini asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan genç kadın, kendini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Kayabağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.Z.K.'nın evine gelen yakınları, genç kadını salonda asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.Z.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından M.Z.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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