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Genç karatecilerden Kayseri klibi

Kayseri’de genç karateciler, Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası öncesinde kentin farklı mekanlarında çekilen tanıtım klibinde hünerlerini sergiledi.

Kayseri'de genç karateciler, Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası öncesinde kentin farklı mekanlarında çekilen tanıtım klibinde hünerlerini sergiledi.


50 ilden yaklaşık bin 700 sporcunun katılacağı Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası; 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Şampiyona öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tanıtım klibi çekildi. Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Erciyes ve Şeker Gölü gibi kentin tarihi ve turistik mekanlarında çekilen klipte, genç karateciler hünerlerini sergiledi.

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