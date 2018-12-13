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Genç KAYMEK'ten aile ziyaretleri

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK öğretmenleri, öğrencilerin daha iyi yetişmesi için aile ziyaretlerine devam ediyor.

Genç KAYMEK tarafından 10 bin 400 öğrencinin ailesi tek tek ziyaret ediliyor.


Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin gerçekleştirdiği aile ziyaretleri ile öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumları incelenerek ailelere öğrencilerin akademik başarısı hakkında bilgi veriliyor. 12 merkezde eğitim gören 10 bin 100 öğrencinin aileleri dönem içinde belirli periyotlarla ziyaret ediliyor.


Genç KAYMEK tarafından yapılan bu ziyaretlerde, öğrencinin ihtiyaçları, aile yapısı, çalışma ortamı gibi konular tespit edilerek bu şartların düzeltilmesine yönelik çalışma yapılıyor.

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