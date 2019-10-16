İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç KAYMEK'ten Mehmetçiğe selam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK’ten Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı bir destek geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK'ten Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek geldi. Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden Genç KAYMEK öğrencileri daha sonra Kayseri kalesi Kültür Merkezi'nde açtıkları stantta Mehmetçiklerimize mektuplar yazdılar.


Gençliğin her zaman yanında olan Genç KAYMEK devletimizin, milletimizin, bayrağımızın ve ordumuzun da yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile birlikte Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden Genç KAYMEK öğrencileri, dualar okudu ve şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bıraktı.


Kartal Şehitliği'nden Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne Türk bayrakları ve sloganlarla yürüyen gençler burada Refika Küçükçalık İlköğretim Okulu öğrencileri ile buluştu. Öğrenciler hep birlikte komando marşını okudu. Öğrenciler tarafından yapılan duaların ardından Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek daha geldi. Kale içinde yer alan Genç KAYMEK standına geçen öğrenciler “Gönülden Mehmetçiğe” adlı deftere mektuplar ve mesajlar yazdılar. Mesajlarda; “Ben de büyüyünce asker olacağım”, “İnşallah sağ salim dönersiniz”, “Allah yardımcınız olsun”, “İyi ki varsınız” gibi ifadeler yer aldı. “Gönülden Mehmetçiğe” adıyla açılan defterler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize gönderilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.