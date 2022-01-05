İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Genç kickboksçuyu öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçuyu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçuyu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir lise önünde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Muhammed Mustafa K., tartıştığı Y.E.A. tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüpheli Y.E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.