Genç Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı

25 - 26 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 13 okuldan toplamda 72 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda genç pehlivanlar serbest ve Greko- Romen kategorilerinde il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.