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Genç Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Genç A Serbest-Greko-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


25 - 26 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 13 okuldan toplamda 72 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda genç pehlivanlar serbest ve Greko- Romen kategorilerinde il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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