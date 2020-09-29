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Genç şahıs aparman boşluğunda kendini asarak intihar etti

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen bir şahıs, apartman boşluğunda kendini iple asarak hayatına son verdi.

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir şahıs, apartman boşluğunda kendini iple asarak hayatına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Hereke Caddesinde meydana gelen olayda bunalımda olduğu iddia edilen Mehmethan G. (20), ikamet ettiği 8 katlı apartmanın çatı katında bina sakinleri tarafından iple tavana asılı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünde genç şahısın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmethan G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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