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Genç ve Yıldız Kız futbol turnuvaları başlıyor

2018-2019 Genç ve Yıldız Kız turnuvalarına yapılan başvurular neticesinde belirlenen kulüplerin katılacağı maçlar başlıyor.

Bölgesel olarak oynanacak olan Genç ve Yıldız Kızlar müsabakalarında 4 Kayseri takımı yer alacak.


Yıldız Kızlarda maçlar 21 Ocak'ta başlayacak. Yıldız Kızlar mücadelesine Kayseri'den Anadolu Yıldızları, Kılıçaslan Yıldızspor, Gençlerbirliği ve Erenköyspor takımları katılacak. Turnuvanın ilk gününde 21 Ocak Pazartesi günü Argıncık 1 Nolu Saha'da Anadolu Yıldızları-Kılıçaslan Yıldızspor ve Erenköyspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak. Açıklanan programa göre karşılaşmaların 24 Ocak Perşembe günü tamamlanması bekleniyor. Genç Kızlarda ise yine 4 Kayseri ekibinin yanı sıra birde Malatya takımı yine grup merkezi olarak Kayseri'de mücadele edecek. Genç Kızlarda yine Kayseri'den Anadolu Yıldızları, Kılıçaslan Yıldızspor, Gençlerbirliği ve Erenköyspor mücadele ederken bu grupta birde Malatya Bayanlar Spor Kulübü yer alacak. Genç Kızlarda maçlar 29 Ocak tarihinde başlayacak ve karşılaşmaların tamamı Argıncık 1 Nolu Saha'da oynanacak.


Bölgesel oynanacak grup müsabakalarının tamamlanması ve puan cetvellerinin tescil edilmesini takiben, 5 takım bulunan gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, 3 veya 4 takım bulunan gruplarda ise grubu birinci sırada tamamlayan takımlar Genç ve Yıldız Kız turnuvalarında bir üst kademeye yükselmeye hak kazanacaklar.

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