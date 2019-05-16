Genç ve Yıldız Kızlar Futbol Türkiye finalinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada iki final maçınında 31 Mayıs Cumka günü oynanacağı duyuruldu.

Kayseri Gençlerbirliği takımı bu sezon alt yapıda yakaladığı büyük başarı ile hem Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda hem de Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'ndafinal oynama hakkı kazanmıştı. Kayseri ekibinin yıldız kızlarda rakibi Kocaeli Bayan FutbolKulübü, Genç kızlarda ise Horoskent takımı olmuştu. TFF'den yapılan açıklamada iki finral maçınında Antalya'da 31 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyuruldu. Final maçlarının programı şöyle:

Yıldız Kızlar Türkiye Finali

Gençlerbirliği-Kocaeli Bayan Futbol

Tarih: 31 Mayıs 2019 Cuma

Yer: Emirhan Otel Spor Komleksi

Saat: 15.30

Genç Kızlar Türkiye Finali

Gençlerbirliği-Horozkent Spor Kulübü

Tarih: 31 Mayıs 2019 Cuma

Yer: Emirhan Otel Spor Komleksi

Saat: 17.30