Genç Yazarlar Kulübü'nün İlk Kitabı Basıldı

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Genç Yazarlar Kulübü tarafından yazılan ‘Özgün Ruhlar' isimli kitabın imza günü düzenlendi. Kulüp olarak önce kurslara devam edip daha sonra yazdıkları şiir, deneme ve makaleleri kitaplaştıran 12 kişilik Genç Yazarlar Kulübü öğrencileri, Hunat Kültür Merkezinde kitaplarını imzaladılar.

Dergi ve kitaplardan başlayan çalışmalarla başarılı olacaklarını düşündüğünü belirten Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hacı Sarı, “Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı Genç Yazarlar projesinin, ürününü bugün almış oluyoruz. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi olarak, okulumuz bünyesinde oluşturduğumuz Genç Yazarlar Kulübü öğrencilerimiz 12 yazardan oluşuyor. Edebiyatımızın çeşitli türlerinin önce kurslarını aldılar ve beraber atölye çalışmaları yaptık. Daha sonra öğrencilerimizin, yazmış oldukları eserlerin hakikaten çok kaliteli olduğunu gördük ve bunu kitap olarak basmaya karar verdik. Okul dergileri ve kitaplarından başlayan edebi çalışmaların çok sağlam ve dayanıklı, verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Özgün Ruhlar isimli kitabımız basıldı. Bugün, tarihi bir mekanda, Hunat Kültür Merkezinde imza ve söyleşi programımızı yaptık. Yoğun bir ilgi vardı. Velilerimiz ve öğrencilerimiz burada. Hakikaten bizim için çok mutlu bir an. İnşallah bu çalışmaları önümüzdeki yıllarda da geliştirmeyi ve devam ettirmeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimi tebrik ediyorum” dedi.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Genç Yazarlarından Emine İrem Mermer, “Okullarda normal kulüpler oluyordu ve Genç Yazarlar Kulübü de onlardan bir tanesiydi. Bu yüzden, fazla üzerine düşüleceğini düşünmemiştim ilk başlarda. Daha sonra toplantılarda, gerçekten yazılar yazacağımızı ve bunları bir kitapta toplamak istediğimizi söyledi hocamız ve daha istekli olduk. Şiirler, hikayeler, denemeler ve daha bir çok eser verdik. Bunları daha sonra topladık ve şu an bir tohum attık ve ilk meyvesini alıyoruz. Umarım bu ilerleyen yıllarda da devam eder ve bir gelenek haline gelir. Meyve ağacından öte artık bir meyve bahçemiz olur. Biz bunu istiyoruz” ifadelerinde bulundu.