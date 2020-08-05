İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç yıldız adayı memleketinde güç topluyor

Beşiktaş ve Başakşehir’in ilgilendiği genç yetenek Eray Özbek, tatil süresince memleketi Yahyalı’da antrenmanlara devam ediyor.

Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği genç yetenek Eray Özbek, tatil süresince memleketi Yahyalı'da antrenmanlara devam ediyor.


Genç yetenek Yahyalı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerinden aldığı özel izinle Yahyalı Stadı'nda Kurban Bayramı süresince kişisel idmanlarını devam etti. Transferin gözdesi genç futbolcu yaptığı kişisel idmanlarda güç yüklemesi ve teknik idmanlara ağırlık verdi. Özbek, güç idmanından sonra şut çalışması yaptı.


Yeni sezona hazır bir şekilde girmek için kişisel idmanlarına hiç ara vermeyen Eray Özbek'in ismi Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımlar ile anılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.