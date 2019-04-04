Genç yüzücüler Kayseri'de kamp yapacak

Avrupa Gençler Yüzme Açık Su Avrupa Şampiyonası Milli Takım Aday kampı 11-14 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak. Kampa çeşitli illerden 8'i kadın, 14'ü erkek olmak üzere toplamda 22 sporcu katılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Açık Su Avrupa Şampiyonası Milli Takım Aday kampı 11-14 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Kampa çeşitli illerden toplamda 22 sporcu katılacak. Milli takım antrenörü Ali Özmen nezaretinde yapılacak olan çalışmalar sonrasında 1-4 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılacak olan Avrupa Gençler Yüzme Açık Su Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcular kesinlik kazanmış olacak. Milli takım aday kampına çağrılan isimler şöyle:

Erkekler:

İbrahim Akırşan (Konyaspor), Yusuf Dede (Kayseri TOHM), Efe Arı (Kayseri TOHM), Yunus Ayvazoğlu (Şehit Kamil), Ali Ozan Çalışkan (Kınalıada), Hamza Yavuz (Kayseri TOHM), Davut Erdoğan (Kayseri TOHM), Furkan Altuntaş (Kayseri TOHM), Batuhan Ecrin Pınar (Altunkulaç-Sakarya), Celal Buğra Yıldız (Kayseri TOHM), Çağatay Üstündal (Kocaeli Yüzme), Metehan Altıntop (Ankara TOHM), Berat Koca (Kayseri TOHM), Süha Özaşır (Kayseri TOHM)

Kızlar:

Ece Yıldırım (Kayseri TOHM), İlayda Keloğlu (Ankara TOHM), Berna Ateş (Kayseri TOHM), Berfin Karabey (Kınalıada), Yaren Karabey (Kınalıada), Aleyna Nur Sungur (Kayseri TOHM), Yağmur Toprak (Fenerbahçe), Aslı Atasoy (Osmangazi Belediye)