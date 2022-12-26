Gençler, Büyükşehir'in ‘bardakta sıcak çorba' ikramını çok sevdi

Genç dostu Büyükşehir Belediyesi gençlere ve vatandaşlara yönelik çalışmalar çerçevesinde Erciyes Üniversitesi'nde uzun süredir yürüttüğü sıcak çorba ikramına devam ediyor. Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile Merkez ve Şehir Kütüphanelerinde de sıcak çorba ikramı devam ederken öğrenciler sıcak çorba ikramını adeta ev sıcaklığı olarak nitelendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' sloganıyla öğrencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirdeki tüm üniversiteler ile Merkez ve Şehir kütüphanelerinde ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. Sıcak çorba ikramında çok memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, bu güzel hizmet için Başkan Büyükkılıç' a teşekkürlerini ileterek, selamlarını gönderdiler.

Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Erciyes Üniversitesi'nde yıllardır yürütülen ‘Sıcak Çorba' hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Bostancı, “Çok memnunum sabahları çok iyi oluyor. Çorbanın lezzeti de gayet güzel. Bu hizmetten çok memnunum. Bu hizmetten ötürü Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenciler için çok iyi bir hizmet olduğunu söyleyen Ebru Özboyraz ise, “Sabahları çok iyi oluyor. İçimiz ısınıyor. Beğeniyoruz bu hizmeti” dedi.

Aleyna Eren de Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ve sabahları erken geldiğinde sıcak çorba ikramının gayet pratik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kahvaltı yapmadığımızda buradan çorba alabiliyoruz. Gayet memnunuz. Çok hoşumuza gidiyor. İyi ki böyle bir hizmet var. Ayrıca, bu hizmet için Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz.”

Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilik yapan Tuğba Ercüment ise, “Sabahları uyanır uyanmaz okula geliyoruz. Kahvaltı yapma imkânımız olmuyor. O yüzden güzel bir hizmet. Sıcak çorba özellikle soğukta iyi gidiyor” diye konuştu.

Doğa Kan ise, ders saatlerinin erken olduğunda ve kahvaltı yapmadan çıktıklarında çorba aldıklarını ve hizmetten ötürü çok memnun olduklarını ifade etti.

Azerbaycan'dan eğitim görmeye gelen öğrenciler de, her sabah çorba içtiklerini söyleyerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından şehirdeki tüm üniversitelerin yanı sıra Merkez ve Şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramı hizmeti sunuyor. Merkez ve Şehir kütüphanelerinde haftanın yedi günü 09.00 ile 10.30 saatleri arasında çorba ikramı oluyor.

Davut Efetili ise, Kayseri Merkez Kütüphanesi'nde her sabah yapılan çorba ikramından memnun olduğunu ifade eden bazı öğrencilerin ebeveynlerinin olmadığını ve sıcak çorba ikramının sanki annesi yapmış gibi olduğunu söyleyerek, sıcak çorba ikramının ev sıcaklığını verdiğini dile getirdi.