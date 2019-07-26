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Gençler yaz kamplarında Erciyes'te doyasıya eğleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes’te kamp yapan gençler birçok sanatsal ve sportif faaliyetler ile doyasıya eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te kamp yapan gençler birçok sanatsal ve sportif faaliyetler ile doyasıya eğleniyor.


Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Önünde gece kamp ateşi yakarak tam bir kamp havası yaşayan gençler kamp boyunca okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle eğlenceli bir kamp dönemi geçiriyorlar.

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