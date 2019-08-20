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Gençlerbirliği 5 transfer yaptı

Kayseri Gençlerbirliği, kadrosuna 5 isimi dâhil etti.


2019-2020 Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon için bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir oluşum içerisine giren Kayseri Gençlerbirliği dış transfer 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlılar, Talasgücü Belediyespor'dan Rafet Kayapınar, Hacılar Erciyesspor'dan Emre Ulu, Çal Belediyespor'dan Fazıl Burak Peker, Yahyalıspor'dan Selim Yağmur ve Kocasinan Ülküspor'dan Mustafa Atsız'ı kadrosuna kattı.


Kırmızı-Siyahlılar 4 transfer daha yapmayı planlıyor.

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