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Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantepspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Spor Toto 1.

Ligin 16.haftasında Eskişehir'de oynanacak olan lider Gençlerbirliği ile Gazişehir Gaziantepspor maçını Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.


15 Aralık 2018 Cumartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.


1.Ligde haftanın en kritik maçında düdük çalacak olan Abdülkadir Bitigen'in bu karşılaşmada yardımcılıklarını Malatya Bölgesinden Ata Yıldırım ve Trabzon Bölgesinden Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Sakarya Bölgesinden Erkan Engin yapacak.

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