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Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek

Türkiye Kadınlar 2.

Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, bu haftayı maç yapmadan geçecek.


TFF tarafından lige bir hafta ara verilirken Kayseri Gençlerbirliği, bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sakatlığı devam eden stoper Merve Özdin dışında eksik oyuncusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde moraller ise iyi.


Son olarak deplasmanda 7 Eylül Gençlikspor'a yenilerek ağır yara alan temsilcimiz lige verilen aranın ardından kendi sahasında Akdeniz Nurçelik takımını konuk etmeye hazırlanıyor.

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