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Gençlerbirliği-Kayserispor VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu

Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz oldu.


Süper Lig 'in 15. haftasında Hes Kablo Kayserispor bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bu zorlu mücadelede Cünyet Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu. Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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