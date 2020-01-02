Gençlerbirliği'nde telafi hesapları

Futbol Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, Pazar günü kendi evinde ligin önemli takımlarından Aksaray Hasandağıspor'u konuk edecek.

Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda lig lideri Samsun İlkadım Yabancılar Pazarı'na iyi oynadığı maçta şanssız şekilde mağlup olan Kayseri Gençlerbirliği, bu hafta kendi evinde oynayacağı rakibini yenerek kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Bu maçın hazırlıklarını tam kadro olarak aralıksız şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, geçen hafta şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getirerek, ''Samsun deplasmanında iyi oynamamıza rağmen mağlup olduk. Ama şampiyonluk iddiamızı son haftaya kadar sürdürmekte kararlıyız'' dedi. Kayseri Gençlerbirliği-Hasandağı maçı Pazar günü Argıncık 2 Nolu Saha'da 12.00'da başlayacak.