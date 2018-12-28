Gençlere medya eğitimi verildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezleri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve annelerine Erciyes Kayak Merkezinde medya eğitimi verildi.

Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda Gençlik Merkezi çalışanları tarafından Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler isimli sunum yapıldı.

Yaklaşık 35 genç ve anneleri Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler isimli sunuma yoğun ilgi gösterdi.Sunumda, sosyal medya ve sanal dünyada kaybedilen değerler, izlenilen filmlerin ve dinlenilen müziklerin karakterimiz ve tercihleri üzerindeki etkileri, sosyal paylaşım sitelerinin yanlış kullanımı ve bu kullanımların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sunum sonrasında öğrenciler anneleriyle birlikte kayak ve kızakla karın keyfini doyasıya yaşadılar.