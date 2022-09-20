Gençleri mutlu edecek bir Akıl Küpü daha Tınaztepe'ye yapılacak

Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisi'nde öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabileceği Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapacaklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak gençlere değer verdiklerini onlar için projeler ürettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkânı gençlerimize sunuyoruz. Tınaztepe Mahallesinde bir ihtiyaç daha yerine getirerek birçok kişiye hizmet verecek olan kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Mahallelerimizi daha da canlandırmak gençlerimizi mahallede tutup ders çalışmalarına imkân tanıyacak güzel projeler yapıyoruz. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek olan akıl küpü çalışma istasyonlarında gençlerimiz için her şey düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Gençlerimize 24 saat güvenle çalışabilecekleri, sıcak bir mekân sağlamış olacağız. Melikgazi Belediyesi olarak Akıl küpü zincirleri artarak çoğalıyor. Farklı mahallelerde bu zinciri devam ettireceğiz ve çocuklarımızın en rahat ve en nitelikli ortamda çalışması ve geleceklerini planlaması, geleceğe hazırlanması için gayret göstereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.