Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bu kapsamda Taekwondo müsabakasından kara kalem yarışmasına birçok branşta ve dalda yarışmalar düzenleniyor. Covid-19 salgını nedeniyle sahalarımıza, tesislerimize, gençlik merkezlerimize gelemeyen gençlerimiz için Bakanlığımızın başlatmış olduğu Evde Kal Hareketsiz Kalma projesi kapsamında dijital ortamda birçok etkinlikler planlayarak start verdik.

Ayrıca antrenörlerimiz, video konferans aracılığıyla sporcularımıza pandemi sürecinde günlük evde yapılabilecek antrenmanlarını yaptırıyor, psikolog ve diyetisyenlerimiz sporcularımıza bu dönemde gerekli desteği ve tavsiyeleri bulunarak zor süreci sporla sağlıklı geçirmeleri için çalışıyorlar” dedi.

İl Müdürü Murat Eskici, Kayserili vatandaşları 19 Mayıs 2020 saat 14:00'da Kayseri Televizyonları ve İl Müdürlüğü Youtube kanalından yayınlanacak olan Kutlama Programı için ekran başına davet etti.